Киев, 26 декабря. На Украине в среду подходит к окончанию срок военного положения, введенного 26 ноября в 10 областях страны по инициативе главы Украины Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

Данный режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан страны, в том числе избирательного права, а также права на свободу мысли и слова.

Как отметил политолог Эдуард Попов, киевские власти не будут продлевать положение, поскольку это будет невыгодно Соединенным Штатам. Эксперт обратил внимание, что провокация 25 ноября потерпела неудачу, потому что ее основной задачей было «вызвать большую драку с погибшими украинскими моряками и потопленными военными катерами». Но, по его словам, российская сторона скорректировала этот сценарий, пишет «Экономика сегодня».

Политолог также указал на то, что провокация в Азове была не самодеятельностью Порошенко, а утвержденной американскими властями акцией.

«Не удивлюсь, если весь сценарий был придуман и срежиссирован в Вашингтоне», — считает Попов.

Как ранее отмечали киевские власти, ключевой целью введения военного положения было усиление обороноспособности страны. Украинский президент неоднократно заявлял, что военное положение введено якобы для отражения «широкомасштабной сухопутной агрессии» со стороны Российской Федерации.

В Кремле систематически подчеркивали, что РФ не выступает стороной внутреннего конфликта на Украине.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе, нарушив государственную российскую границу. Военные корабли ВМСУ не реагировали на законные требования Пограничной службы ФСБ РФ остановиться, в результате были задержаны. Киев назвал «агрессией» легитимные действия Москвы и ввел военное положение в ряде областей Украины.