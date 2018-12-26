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Политика

МИД РФ призвал Лондон перестать распространять слухи о мифических российских хакерах

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МИД РФ призвал Лондон перестать распространять слухи о мифических российских хакерах

Москва, 26 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала кибератаку на сайты российских дипломатических ведомств в Британии, в результате которой была уничтожена база данных.

Российский дипломат сообщила, что сайты российского посольства в Соединенном Королевстве и постоянного представительства РФ при Международной морской организации подверглись мощной хакерской атаке 17 декабря, сообщила Захарова. По ее словам, в результате кибератаки была уничтожена база данных.

«Рекомендовали бы официальным представителям, чиновникам Великобритании прекратить распространять слухи о мифических российских хакерах и уделить пристальное внимание тому, что происходит в их сегменте интернет-пространства», — сказала Захарова. 

Захарова также подчеркнула, что нельзя забывать о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Автор: Герман Парло
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