«Мы возвращаемся в 1983 год»: эксперт дал оценку словам Мааса о «сопротивлении» Берлина ракетам США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин будет «противиться» размещению в Европе американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками, если договор о РСМД будет все же разорван. Об этом политик рассказал в интервью агентству DPA.

«Европа ни в коем случае не должна становиться площадкой для дебатов о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности столкнулось бы в Германии с большим сопротивлением. Наращивание ядерных вооружений совершенно точно является ложным ответом», — объявил Маас, добавив, что «политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы современности».

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, комментируя заявление главы МИД Германии, отметил что «это все иллюзия, что Европа что-то понимает — США продавят своих европейских союзников, и мы это все увидим собственными глазами».

Эксперт добавил, что размещение американского вооружения в случае разрыва Соединенными Штатами ДРСМД будет поддержано ближайшими партнерами американцев.

«Появление новых ударных американских систем средней и малой дальности на территории стран — членов НАТО — фактически неизбежный процесс, рано или поздно это произойдет. Отдельные здравомыслящие голоса сегодня звучат, но общий тренд таков, что США продавят Европу. Очевидно, что на уровне Североатлантического альянса будет выражена поддержка выходу Вашингтона из ДРСМД, и страны Альянса — может, не все, но целый ряд из них, — предоставят свои территории для американского вооружения», — разъяснил он.

Напомним, в декабре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Вашингтон требует от Москвы отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему таким образом, чтобы ее дальность «не нарушала положения ДРСМД».

В то же время имеется немало претензий к американской стороне, которая продолжает производить беспилотники и массово строить военные базы в Европе. По словам Коротченко, размещение ракет США на европейских территориях «неизбежно».