Захарова рассказала, зачем Порошенко сделал праздником день рождения Бандеры

Москва, 26 декабря. Президент Украины Петр Порошенко хочет усилить свои политические позиции перед выборами за счет поддержки со стороны националистов.

Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя решение Порошенко сделать официальным праздником день рождение Степана Бандеры.

Отметим, что президент Украины не просто сделал день рождения лидера националистического движения государственным праздником. Он приравнял в правах ветеранов созданной Бандерой «Украинской повстанческой армии» (УПА1 — экстремистская организация, запрещенная в России) с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Теперь нет сомнений в том, что станет фактором президентский кампании. Теперь гитлеровские помощники приравнены в правах к ветеранам. Вряд ли бойцы Красной армии могли представить, что украинские власти будут восхвалять политику пропитанную ксенофобией», — цитирует Захарова корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что в настоящее время киевский режим пытается построить украинскую государственность вокруг фигуры Бандеры, совершенно игнорируя тот факт, что его последователи активно сотрудничали со спецслужбами фашистской Германии и создали специальное диверсионное подразделение.

По ее словам, после оккупации Польши СС легализовала УПА и назначила ее членов охранять объекты на захваченных территориях. В 1941 году организация украинских националистов создала инструкцию по «обезвреживанию» русских поляков и евреев. Для этого были созданы так называемые походные группы, которые устраивали погромы. За несколько дней члены УПА вместе с гитлеровцами уничтожили 4 тыс. польских евреев. В 1942 году «Украинская повстанческая армия» устроила Волынскую резню, в которой погибло 40 тыс. человек.

Захарова обратила внимание, что Бандера лично утверждал списки жертв для этнических чисток и сотрудничал с немецкими захватчиками до последних дней войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.