Дамаск, 27 декабря. Жители сирийского города Камышлы (провинция Хасака) провели демонстрацию в знак протеста против угроз Турции начать агрессию на территории сирийской республики. На народном шествии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Мероприятие прошло 23 декабря. Мирные жители города Камышлы собрались перед зданием Культурного центра, требуя защиты от турецких агрессоров.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Своим выступлением простой народ хотел продемонстрировать верность родине, сирийской правительственной армии и лидеру страны Башару Асаду.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдских формирований. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления турецкого лидера на саммите в Анкаре.

По словам Эрдогана, в самое ближайшее время турецкие военные начнут зачистку на территориях, расположенных к востоку от Евфрата. Целью очередной военной операции станет разгром террористических формирований. Это будет уже третья военная операция Турции в САР. Эрдоган подчеркнул, что его военные не представляют угрозы для сил коалиции, оставшихся в стране.

Отметим, что власти Дамаска не давали разрешения Турции вводить свои войска на территорию республики. Силы США также не получали подобного разрешения. Единственные государства, чье военное присутствие было одобрено легитимным правительством САР — это Россия и Иран.

Напомним, что Эрдоган неоднократно заявлял о планах начать военную операцию против курдских формирований на восточном берегу Евфрата. В Турции «Силы народной самообороны», состоящие преимущественно из курдских формирований, считаются террористами, связанными с «Рабочей партией Курдистана».