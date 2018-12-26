Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Снегопады в Саратове спровоцировали ДТП и парализовали движение троллейбусов

53
0 Оставить комментарий

Снегопады в Саратове спровоцировали ДТП и парализовали движение троллейбусов

Саратов, 26 декабря. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Заводском районе Саратова. Видео аварии оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Снегопад начался в Саратове с вечера 25 декабря, в городе катастрофически не хватает снегоуборочной техники. Множество аварий происходит из-за образовавшихся на дорогах снежных заносов.

Снегопады в Саратове спровоцировали ДТП и парализовали движение троллейбусов

Сообщается, в Заводском районе Саратова столкнулась иномарка и грузовик. В других районах города парализовано движение троллейбусов.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.