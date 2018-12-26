Снегопады в Саратове спровоцировали ДТП и парализовали движение троллейбусов
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Саратов, 26 декабря. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Заводском районе Саратова. Видео аварии оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.
Снегопад начался в Саратове с вечера 25 декабря, в городе катастрофически не хватает снегоуборочной техники. Множество аварий происходит из-за образовавшихся на дорогах снежных заносов.
Сообщается, в Заводском районе Саратова столкнулась иномарка и грузовик. В других районах города парализовано движение троллейбусов.