Снегопады в Саратове спровоцировали ДТП и парализовали движение троллейбусов

Саратов, 26 декабря. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Заводском районе Саратова. Видео аварии оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Снегопад начался в Саратове с вечера 25 декабря, в городе катастрофически не хватает снегоуборочной техники. Множество аварий происходит из-за образовавшихся на дорогах снежных заносов.

Сообщается, в Заводском районе Саратова столкнулась иномарка и грузовик. В других районах города парализовано движение троллейбусов.