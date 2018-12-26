«В России женщины пока нормальные»: депутат ГД предложила разнообразить бракосочетание и призналась, что не варит борщ

Тамара Плетнева работает в Государственной думе РФ с самого первого дня. Депутат семи созывов возглавляет в нижней палате парламента комитет по вопросам семьи, женщин и детей. В этом году Плетнева предложила учредить в России новый праздник — День отца. А когда-то именно она была одним из авторов закона о праздновании Дня матери.

Первый президент РФ Борис Ельцин уже одобренный закон забраковал и подписал свой указ о празднике. Но Плетнева зла за это не держит, лишь бы «хорошее дело было». Не обижается депутат и на тех, кто в погоне за хайпом провоцирует ее на яркие высказывания: о том, например, с кем спать болельщицам и нужно ли закрывать сайты знакомств в Интернете.

Перед Новым годом Тамара Плетнева откровенно рассказала о себе и своей депутатской работе в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Надеюсь, что «семью» не тронут»

— Тамара Васильевна, мы встречаемся в канун Нового года, это время подведения итогов. Какие, на ваш взгляд, самые яркие и важные законы Госдума приняла в 2018 году?

— Обо всем сразу говорить сложно, в Думе десятки ведь комитетов. Но самое главное — это, безусловно, бюджет. Над ним работали все комитеты, потому что у каждого своя сфера: у кого-то природа, энергетика, сельское хозяйство, у меня — дети, семья. Все мы бились за то, чтобы в бюджет попали денежки на развитие.

Честно сказать, я представитель оппозиции, и обычно мы не голосуем за бюджет в целом. Но вот бюджет моего комитета: семейный, детский — это впервые неплохой бюджет. Тем более что у нас сейчас приняты национальные проекты: демография, образование, медицина, — и эти национальные проекты все-таки оснащены деньгами, и довольно большими.

Я не знаю, как сейчас будет. Слышу, что говорит глава ЦБР Эльвира Набиуллина, что они пересматривают прогнозы, что инфляция уже не 2%, как обещали, а около 5% и что у нас нефть падает. Поэтому, конечно, будут пересматривать… Но я надеюсь, что семью и детство не тронут.

Принят очень хороший закон о пособии на первого ребенка, вслед за предложениями президента. Это пособие на первого ребенка, которое выдается из федерального бюджета. Затем пособие на второго ребенка мама может взять из своего материнского капитала. А то ведь материнский капитал был только на строгие цели, а это пособие она может взять из Пенсионного фонда, в котором и находится материнский капитал.

Кроме того, я вот цифру записала: наш комитет в 2018 году рассмотрел 74 закона. У нас в этом году полностью завершена работа над 26 законопроектами. Восемь стали федеральными законами, 15 отклонены, два сняты с рассмотрения, ну и несколько отправлены на доработку.

Кажется, что нас в комитете мало, и женщины в основном… Один у нас мужчина, но зато какой — Сергей Неверов! (лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов — член комитета по вопросам семьи, женщин и детей. — Прим. ФАН).

— Какие законы вы вносили? Расскажите об их судьбе?

— Первый закон — «О гарантиях прав молодой семьи на жилище». Сейчас он рассматривается, стоит в повестке, но я знаю, что он не будет принят. Сейчас молодая семья считается до 35 лет, если исполнилось 35 с половиной, то все, их снимают с учета, и субсидию они уже не получают. Да и те, которые стоят, годами денег не получают, потому что в этом году всего пять миллиардов выделено на эти цели.

Я вносила поправку в бюджет, по этой же теме, просила еще пять миллиардов, чтобы хотя бы десять пошло на ипотечные субсидии, но мое предложение не прошло. Сказали: «Десять тоже не решат вопрос». Но, во всяком случае, эту тему мы не оставляем, работаем.

Второй закон — про освобождение от налога на имущество физических лиц в многодетных семьях. Это тоже новый закон. Сейчас, вы знаете, по кадастровой стоимости жилья мы платим имущественный налог. Я предлагала, чтобы многодетные семьи не платили этот налог. Тоже не прошло.

Еще вносила закон, чтобы многодетная семья имела право на отпуск в любое время, когда им удобно. А вот это прошло. Я была счастлива!

Следующий внесенный мною закон — про «День отца». Очень многие пишут, ругаются: почему «День матери» есть, а «Дня отца» нет? Кстати, про «День матери»… Я была одним из авторов этого закона — вносили его еще в Госдуме II созыва. Совет Федерации его принял, а когда пришло к Ельцину, он решил, что сам издаст такой указ. Указ на другой день вышел — и День матери появился. Ну, мне все равно, пусть будет указ, лишь бы был праздник, потому что это все-таки очень важное дело.

А про День отца — в этом году Дума не проголосовала, потому как правовое управление написало: «Нужен указ президента». Вот я и жду, думаю: Владимир Владимирович Путин обычно внимательно относится к таким делам, указ, может, и издаст такой.

Следующий закон я вносила о неустойке по алиментам. Что такое неустойка — это штраф. Например, отец много лет не платил алименты, и там уже не узнаешь, сколько он вообще получал. И неустойку ему насчитывали миллионную, какую он никогда не выплатит. Поэтому я внесла закон о том, что неустойку должен рассчитывать суд. Суд смотрит: бывает, женщина с одним ребенком подала на мужа вот на эту неустойку, а у него другая семья, там пятеро детей. Поэтому суд смотрит и принимает решение. Этот закон поддержали.

Еще много было разных вопросов, связанных с Семейным кодексом... А сейчас просят, чтобы мы обязательно изменили название комитета, чтоб там не только женщины, но и мужчины были.

— Так ведь слово «семья» есть в названии комитета…

— Дело в том, что есть просто одинокие женщины, у которых своих проблемы, поэтому мы и выделили: «семьи, женщин и детей». Считаю, что менять не следует.

«Мы — Россия, женщины у нас другие»

— Недавно на площадке вашего комитета обсуждался вопрос о насилии в семье — что нужно принять отдельный закон по защите женщин. Как вы к этой инициативе относитесь?

— Пока у нас нет такого закона, хотя проблема эта есть. Но мы — Россия, мы не Европа. Женщины у нас другие. В Европе до женщины дотронуться нельзя — иначе будет уже домогательство, у нас в России пока нормальные женщины в этом плане. Но вот то, что они другие, я уже по своей большой жизни понимаю. Она сегодня поругалась с ним, он ее побил, а завтра бежит ко мне: «Его посадили, надо выручать…» — и прощает! Поэтому семья — это очень тонкий механизм, и так вмешиваться нельзя.

— Какие планы на 2019 год?

— Будем смотреть, какие вопросы нам тут внесут! Один из главных вопросов — это дети-сироты и жилье для них. Выдача земель для многодетной семьи для строительства домов, чтобы это были земли нормальные, а не болота какие-то… Вот эти все вопросы — наши.

Кроме того, мне бы хотелось, чтобы интереснее был процесс бракосочетания. Это праздник, а он все время одинаковый: вот вы поцелуйтесь, вот вы обменяйтесь кольцами… Может быть, что-то еще такое интересное придумать, чтобы туда хотелось всем идти!

— В 2018 году СМИ вас очень активно цитировали, а предупреждение к девушкам во время чемпионата мира по футболу прокомментировали даже в Кремле. Вас это раздражает, или пусть цитируют?

— Дело в том, что когда я говорю и пишу — это вещи разные. Ну, а журналистам же надо выдернуть что-нибудь эдакое… Я говорю: давайте расскажу про пособия, сколько мы делаем — нет, это не интересно. Давайте, мол, что-нибудь другое — скажем, будут ли наши девчата спать с болельщиками? Я говорю: вы знаете, я помню 1980-е годы, Олимпиаду — сколько ребятишек осталось… Особенно ребятишки черненькие — как они мучились, росли, ведь дети же бывает злыми. Я всегда по-доброму это говорю, потому что я люблю детей, людей. Вот так говорю: желательно бы, конечно… тут ничего не запретишь… но у нас есть свои ребята, свои девчата, своя семья должна быть, я ратую за свою, российскую семью. И все — я уже оказалась и расисткой, и кем только не…

А то просто, встала и говорю: «Ну нельзя так долго держать заседание. Потому что вы-то, мужчины, ладно, придете домой — вас покормят. А мы-то должны еще мужей накормить… И вообще, нельзя так долго сидеть в зале, не представляете, как это тяжело». Меня, кстати, поддержал мой коллега Геннадий Онищенко: он тоже сказал, что это нарушение. А СМИ написали: «Плетнева щи пойдет варить, она не хочет работать!» Да больше меня в Госдуме, по-моему, никто не работает! И вот так все — что бы я ни сказала, все повернут и вывернут.

«Я одна работаю на всех»

— А, к слову, щи вы варите? Часто дома готовите?

— Честно говоря, готовлю мало и редко. Потому что утром в полвосьмого я уже поехала, а вечером в восемь вернулась. Ну, если муж поленился, ничего не сделал, тогда мне приходится чего-нибудь готовить… Но борщ я точно не варю, не знаю уже, сколько лет… Его ж там надо долго… Когда дети росли, то, конечно, я готовила. А сейчас они все выросли, и я… куплю чего-нибудь, и все.

Одна журналистка за мной бежала: «Пойдете мужа кормить, пойдете мужа кормить!» Я иду и молчу, а она бежит, вот так сует микрофон: «Вот скажите, вот скажите!» Я повернулась и говорю: «У тебя, наверное, мужа нет, и тебя завидки берут, да?» Ну, она об этом и написала, наверное.

Я на это особо не обращаю внимания, если честно, уже столько лет. Раньше я выступала, политические заявления делала… Я же терпеть не могла Ельцина и, конечно, выступала. Поэтому одна я не получила квартиру тут, в Москве. Все в первой Думе, кому давали — или продали, или живут там, одна я — нет, отдала назад государству.

— Вы одна из немногих депутатов, кто работает в Госдуме с самого первого созыва. Будете ли продолжать?

— Я в этот раз пошла только потому, что у меня сложилась очень сложная ситуация в семье: я одна работаю на всех. Но больше я, наверное, не пойду, уже не смогу, да и, наверное, неприлично. Ну да, я одна женщина, единственная, проработавшая семь созывов, — и еще четыре мужчины. Все-все, хватит.

— Где Новый год будете отмечать?

— В Тамбове, дома. Никогда, ни одного раза я не была за границей на Новый год. И когда рассказывают, что вот, мол, эти депутаты — и туда, и сюда… Я не представляю, как это, честно.