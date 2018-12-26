Глава РПЦ рассказал о последствиях создания автокефальной церкви на Украине

Москва, 26 декабря. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл полагает, что создание автокефальной церкви из раскольнических структур на Украине и гонения на каноническую Украинскую православную церковь(УПЦ) могут иметь опасные последствия для всей планеты. Об этом глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил, выступая на заседании Высшего церковного совета.

«Последствия происходящего на Украине, естественно, будут иметь очень опасное послесловие в жизни, я думаю, многих стран», — отметил он.

Глава РПЦ отметил, что происходящее на территории Украины может быть использовано в качестве прецедента.

Напомним, в Киеве 15 декабря уходящего года по инициативе главы страны Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея состоялся так называемый «объединительный собор», в котором были задействованы представители неканонических церковных структур. Итогом данного мероприятия стало избрание руководителем новой «автокефальной церкви» Епифания Думенко. Украинские власти рассчитывают в начале января следующего года получить томос об автокефалии.