Сигнал Западу: в Совфеде объяснили слова норвежского политика о российском Крыме

Бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген призвал коллективный Запад признать Крым российским. По его словам, власти РФ приложили огромные усилия для того, чтобы защитить население полуострова от украинских радикалов.

«Запад должен принять возвращение Крыма в состав России», — сказал норвежец в интервью изданию Aftenposten.

Он добавил, что абсолютное большинство крымчан на референдуме проголосовало за вхождение полуострова в состав Российской Федерации.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что фактически заявление норвежского политика является «своеобразным сигналом Западу». Собеседник ФАН напомнил, что количество стран, признающих полуостров частью Российской Федерации, с 2014 года лишь растет, а также объяснил причины, по которым норвежец признал Крым российским.

«В целом сигналов от различных политиков из разных стран поступает очень много. Особенно от тех, кто приезжает в Крым, кто видит происходящее здесь своими глазами, общается с населением. Все, кто посещает полуостров, очень быстро осознают, что в 2014 году все было сделано верно. Как тогда, так и сейчас крымчане свободно изъявляют свою волю. Воссоединение Крыма с Россией было абсолютно правильным. Было бы хорошо, если бы подобные слова прозвучали из уст руководства всех стран. К сожалению, мы не видим фактов официального признания Крыма частью России со стороны таких государств, как Казахстан, Белоруссия, и других наших союзников. Я клоню к тому, что признание Крыма российским с их стороны было бы очень правильным решением», — говорит сенатор от Республики Крым.

Он напомнил, что страны Евросоюза признали Косово, но при этом не согласны с результатами крымского референдума. Российский парламентарий выразил уверенность, что рано или поздно весь мир признает легитимность плебисцита.

«Не так давно бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг довольно объективно оценил происходящее в соседнем государстве. Фактически он осудил действия Киева в Керченском проливе, признав инцидент провокацией. Он был довольно объективен, оценивая происходящее в Крыму и Донбассе. Количество политиков, признающих воссоединение, будет возрастать. Это неизбежно, поскольку на полуострове сложилась абсолютно комфортная ситуация, устраивающая крымчан. Особенно если сравнивать с тем промежутком времени, когда Крым находился в составе Украины. В те времена наши права постоянно ущемлялись, поступали различные угрозы. Сейчас же мы живем в мире, спокойствии и согласии», — подытожил Сергей Цеков.

Крым снова стал частью России в 2014 году, на референдуме более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.