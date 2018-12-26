Никаких провокаций: в Крыму напомнили Киеву о «простых правилах» пользования Керченским проливом

Симферополь, 26 декабря. Керченский пролив остается открытым для украинской стороны при условии соблюдения общепринятых правил. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, призвав Киев отказаться от проведения провокаций в Азовском море.

Константинов, комментируя произошедший в конце ноября инцидент, обратился к украинским властям, которых призвал не проводить никаких провокаций в данном регионе. При этом он напомнил Киеву о «простых правилах» пользования Керченским проливом.

«Керченский пролив остается открытым. Пожалуйста, пользуйтесь им, только не делайте провокаций. Читайте документы, которые вы подписывали в свое время с РФ, хотя бы их придерживайтесь. Простые совершенно правила», — передает его слова ТАСС.

При этом Константинов не исключил, что Киев может вновь пойти на провокации в регионе, поскольку, по его словам, власти Украины — «провокаторы по своей сущности».

«Им нормальная жизнь не нужна и нормальный ход вещей их не устраивает», — подчеркнул он.

В то же время председатель Государственного совета Крыма назвал нонсенсом ситуацию с введением военного положения в некоторых областях Украины после инцидента в Керченском проливе и напомнил, что его действие заканчивается в среду, 26 декабря.

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры, пишет «Известия». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца, передает Infox.ru.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней. Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщал, что украинские пограничники не пустили в страну более 1,5 тысячи граждан России с момента введения военного положения.