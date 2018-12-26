Киев хочет отдать Константинополю более 10 храмов и монастырей на Украине

Киев, 26 декабря. Киев намерен передать патриарху Константинопольскому Варфоломею более десяти храмов и монастырей на территории Украины, сообщили СМИ.

Газета «Вести» со ссылкой на источник сообщила, что Киев согласился передать Константинополю несколько церквей и монастырей, они были закреплены в договоре, который подписали украинский президент Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле. Отмечается, что большинство храмов и церквей находятся в пользование канонической УПЦ.

По данным СМИ, советник главы украинского государства Ростислав Павленко контролирует вопрос о передаче монастырей и церквей Константинополю. Отмечается, что он редактирует список с учетом интересов и пожеланий Варфоломея.

«Чтобы выяснить ситуацию и узнать, кто колеблется, — в западные области был командирован Андрей Юраш, глава департамента Минкульта», — цитируют «Вести» источника.

В УПЦ заявили, что большинство храмов и монастырей находятся в собственности государства и были переданы УПЦ в пользование.

Ранее Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.