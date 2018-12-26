Вице-губернаторы Петербурга отправлены в отставку | 26 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Александр Беглов отправил в отставку вице-губернаторов Петербурга Игоря Албина и Михаила Мокрецова Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова, говорится в сообщении на сайте Смольного. Михаил Мокрецов возглавлял финансовый блок Смольного с апреля 2013 года, с августа 2017-го его назначили главой Комитета имущественных отношений Петербурга. Обязанности Мокрецова возложили на замглавы ведомства Александра Германа. Игорь Албин с 2014 года занимался решением вопросов капстроительства и реконструкции, курировал архитектуру, транспорт, энергетику Петербурга. Обязанности Албина возьмет на себя вице-губернатор Николай Бондаренко. Напомню, Александр Беглов был назначен врио губернатора Петербурга президентом России Владимиром Путиным в октябре 2018-го года. Ранее он проявил себя на посту постпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. За это время Беглов вник в проблематику Петербурга, инициировал пересмотр бюджетной политики города, а также обратил внимание на социальную сферу.

Владимир Путин станет главным гостем на форуме «Один пояс, один путь» в Китае Владимир Путин станет главным гостем на форуме «Один пояс, один путь» в КНР, сообщил российский посол в Китае Андрей Денисов. Он назвал визит президента РФ в Поднебесную для участия в форуме главным событием первой половины 2019 года. По данным китайской стороны, ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 глав государств и правительств. Денисов добавил, что Пекин готовит «довольно большую программу форума» и различные встречи. Также посол пояснил, что программа российского лидера будет иметь специальный характер и предусматривать мероприятия его визита в КНР. «Как нам говорят, президент России будет главным гостем и главным участником среди иностранных гостей этого форума», — сказал российский дипломат.

Около 480 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды Около 480 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электроснабжения из-за мощного снегопада. Об этом сообщает Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям. Как говорится на сайте ведомства, причиной отключения электричества стали дождь, мокрый снег и порывы ветра. Из-за непогоды сработала автоматическая система защиты ЛЭП. Электроснабжение восстанавливают специалисты энергокомпаний. Когда в домах украинцев появится свет, не сообщается.