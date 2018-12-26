МИД РФ призывает тщательно изучить «нацистскую переписку» среди военных Нидерландов

Москва, 26 декабря. Москва призывает тщательно изучить «нацистскую переписку», которую вели военные Нидерландов в мессенджерах, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель МИД РФ прокомментировала новость о переписке нидерландских силовиков, которые в мессенджерах переписывались с выражением нацистской идеологии, позволяли себе расистские высказывания, а также использовали свастику. Она отметила, что в Нидерландах на данный момент проводят расследование.