Сирия новости 26 декабря 16.30: курды обыскивают дома мирных жителей Манбиджа, в Хаме САА отбила атаку джихадистов

Сирия, 26 декабря. Курды обыскивают дома мирных жителей Манбиджа, в Хаме САА отбила атаку джихадистов, ВС Турции стягивают силы к северным границам Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: обыскивают дома мирных жителей Манбиджа.

Провинция Алеппо

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@alreahalsaknh), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) обыскивают дома мирных жителей Манбиджа, разыскивая бойцов курдских отрядов, сбежавших после начала перестрелок с протурецкими вооруженными формированиями. Автор публикации отмечает, что дезертиры ранее были принудительно зачислены в ряды «демократических сил».

Военный Twitter-канал (@smmsyria) пишет, что подкрепление ВС Турции прибыло к границе с Манбиджем.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжается противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и бандами «Исламского государства», передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Breizhman1983).

Местный Twitter-канал (@smmsyria) сообщает, что неизвестные открыли огонь по бойцам курдских военизированных отрядов в населенном пункте Зибан. Данных о потерях в рядах «демократических сил» нет.

Провинция Ракка

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@TeriKhamushiKiQ ), что подкрепления ВС Турции продолжают стягиваться в район границы с городом Тель Абъяд.

Жители административного центра провинции Ракка самостоятельно очищают стоки в городе, пишет местный Twitter-канал (@FMTCSO). Также сообщается, что гражданские восстанавливают инфраструктуру и пытаются сделать поселение менее опасным для жизни. Напомним, работы по реконструкции Ракки находятся в зоне ответственности Демократических сил Сирии (SDF) и их западных партнеров. По данным местных активистов, спустя более чем год после освобождения населенного пункта от ИГИЛ1, он все еще остается одним из наиболее опасных территорий Сирии.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что боевики «Исламской партии Туркестана» предприняли очередную попытку атаковать позиции САА. Бойцы правительственных сил отбили нападение джихадистов и открыли огонь по их укрытиям в окрестностях Аль-Латамины и Зайзуна.

Также перестрелки между войсками Башара Асада и членами незаконных вооруженных формирований отмечаются в районе Мурека. Об этом пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)