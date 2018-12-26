Сирия: МИД РФ требует от США передать Дамаску оставленные территории
Москва, 26 декабря. Соединенные Штаты после ухода из Сирийской Арабской Республики должны передать оставленные территории под контроль легитимного правительства САР, но информации о контактах по этому поводу между Вашингтоном и Дамаском в настоящее время нет. Об этом заявила в среду на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Кому будет передаваться контроль над оставленными американцами территориями? Очевидно, это должно быть правительство Сирии: по международному праву и исходя из того, какой путь прошли Сирия и сирийский народ», — подчеркнула спикер дипломатического ведомства.
При этом Захарова с сожалением отметила, что в настоящее время у РФ нет данных о каких-либо контактах между Вашингтоном и Дамаском в этом ключе.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в ходе церемонии подписания оборонного бюджета заявил, что США «победили «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке». При этом американский президент подчеркнул, что США приступили к выводу своего военного контингента с территории САР.
1 Организация запрещена на территории РФ.