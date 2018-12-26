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«Какой-то анекдот»: Захарова отреагировала на обвинения Киева о «нарушениях прав коренных народов» в РФ

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«Какой-то анекдот»: Захарова отреагировала на обвинения Киева о «нарушениях прав коренных народов» в РФ

Киев, 26 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения Киева о якобы «нарушениях прав украинцев» на территории России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что в Верховной раде прошел круглый стол, посвященный якобы «имеющимся массовым нарушениям прав коренных народов в России». Она отметила, что Киев обвинил российские власти в якобы запрете для коренных народов проводить собрания, а также обучаться на родном языке. 

«Какой-то анекдот, — отозвалась Захарова. — Шел 2018 год».

Она напомнила, что Россия веками развивалась как многонациональное государство, которые наделяло особым правовым статусом коренные народы. Кроме того, родные языке являются государственными в ряде российских республик. 

«В Раде русскому языку, на котором говорят представители правительства, журналисты, не могут дать статус официального, — напомнила российский дипломат. — Украинским депутатам пора обратить внимание на собственные проблемы».

 

Автор: Герман Парло
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