«Какой-то анекдот»: Захарова отреагировала на обвинения Киева о «нарушениях прав коренных народов» в РФ

Киев, 26 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения Киева о якобы «нарушениях прав украинцев» на территории России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что в Верховной раде прошел круглый стол, посвященный якобы «имеющимся массовым нарушениям прав коренных народов в России». Она отметила, что Киев обвинил российские власти в якобы запрете для коренных народов проводить собрания, а также обучаться на родном языке.

«Какой-то анекдот, — отозвалась Захарова. — Шел 2018 год».

Она напомнила, что Россия веками развивалась как многонациональное государство, которые наделяло особым правовым статусом коренные народы. Кроме того, родные языке являются государственными в ряде российских республик.