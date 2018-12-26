Сирия: эксперт назвал вызовом для России новое нападение Израиля

Израиль предпринял очередную демонстративную атаку на объекты на территории Сирии, однако сирийские ПВО смогли еще на подлете перехватить восемь израильских ракет. Как минимум трое сирийских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA.

Как сообщил новостной портал An Nashra, атака израильским ВВС, в том числе с участием беспилотников, была предпринята на южные и западные окрестности Дамаска. Сообщается, что нападение было произведено из воздушного пространства Ливана. При этом сирийской системе ПВО удалось отразить несколько атак ВВС Израиля, следовавших волной.

По данным телеканала Al-Hadath, Израиль наносил удары по военным объектам ливанской организации «Хезболла» и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые оказывают военную помощь президенту Сирии Башару Асаду. Израиль считает «Хезболлу» и КСИР террористическими структурами, представляющими опасность для еврейского государства.

Атаку своих ВВС на территорию Сирии Израиль не комментирует. При этом израильские военные утверждают, что задействовали во вторник свою систему ПВО против зенитной ракеты, запущенной с территории Сирии.

«Информации об ущербе или пострадавших в результате инцидента не поступало», — заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным портала An Nashra, на израильской территории в районе Кейсарии и Ходейры якобы упало несколько ракет, сообщается, что там были слышны взрывы.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что демонстративные действия Израиля преследуют две цели. Во-первых, это решение внутриполитических проблем в связи с правительственным кризисом и досрочными выборами в Израиле. А, во-вторых, это демонстрация того, что израильские ВВС якобы «не боятся» российских комплексов С-300, размещенных в Сирии.

«Кроме внутриполитических проблем, которые решает [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, израильтяне хотят показать, что могут при любых обстоятельствах наносить удары по Сирии, демонстративно «наплевав» на поставки российских ракетных комплексов С-300. Для нас это, конечно, вызов, как и для сирийской стороны. Если мы усилили в Сирии ПВО и предприняли ряд других мер, то вообще-то израильская авиация летать там не должна. Однако пока дело обстоит так, как есть», — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам Багдасарова, этому есть объяснение: доставленные дивизионы С-300 еще не полностью заступили на боевое дежурство, а, имеющиеся силы сирийской ПВО пока не в состояние закрыть все районы Сирии. Однако, ситуация эта — временная, считает большинство экспертов, и Израилю скоро придется «умерить пыл».

Предыдущая ракетная атака на Сирию была совершена Израилем 29 ноября. Количество налетов израильских ВВС на Сирию резко сократилось после размещения на сирийской территории модернизированных российских ракетных комплексов ПВО С-300. Это стало ответом на инцидент в сирийском небе 17 сентября, который привел к крушению российского военного самолета Ил-20 и гибели 15 военнослужащих. Дамаск и Москва обвинили в инциденте израильские ВВС, которые «прикрылись» российским самолетом от действий сирийской ПВО.