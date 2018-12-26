Автомобиль сбил россиянина в Палермо, мужчина погиб на месте

Москва, 26 декабря. Автомобиль Fiat 600 сбил российского туриста в Палермо, мужчина скончался на месте, сообщает генконсульство РФ.

Уточняется, что трагедия произошла накануне вечером, когда россиянин вместе с женой гулял по городу. За рулем автомобиля, сбившего туриста, находился пожилой водитель. По информации СМИ, прибывшие на место ДТП сотрудники скорой помощи не смогли спасти мужчину. Жена россиянина не пострадала. В настоящее время полиция Палермо проводит расследование по факту случившегося.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в Палермо россиянин приехал на отдых из города Зеленоград Московской области. Вдова погибшего в настоящее время занимается получением страховки, консульство оказывает ей всю необходимую помощь.