Путин подарил щенка хаски девочке, написавшей письмо в Кремль

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднее желание семилетней девочки Валерии из деревни Хмелинец (Липецкая область) и подарил ей щенка хаски, о котором она попросила в своем письме. Об этом в среду сообщает администрация Липецкой области.

«Рассудительная Валерия сочла неудобным написать о такой мечте Деду Морозу, ведь все дети пишут ему о своих желаниях и подарков может просто не хватить. 21 декабря Дед Мороз с важным поручением от президента прибыл в деревню Хмелинец», — говорится в сообщении.

При этом, когда Дед Мороз вручал щенка девочке, он отметил, что такое поручение ему «шепнул на ушко» президент РФ.

Отметим, что Путин не в первый раз преподносит детям подобные подарки. К примеру, в марте он подарил двенадцатилетнему школьнику из Ярославля щенка швейцарской овчарки. Валерия узнала об этом по телевизору и решила написать письмо президенту с просьбой подарить ей хаски.