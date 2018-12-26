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Сирия: МИД РФ призвал ОЗХО завершить расследование инцидента в Думе

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Сирия: МИД РФ призвал ОЗХО завершить расследование инцидента в Думе

Москва, 26 декабря. Россия призывает технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершить расследование инцидента с инсценировкой применения химоружия в сирийской Думе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат во время выступления на брифинге выразила сожаление в связи с тем, что ОЗХО до сих пор не закончило расследование произошедшего в Думе инцидента, в рамках которого необходимо было отобрать пробы и напрямую переговорить со свидетелями.

При этом Захарова напомнила, что в апреле прошел совместный брифинг, участие в котором приняли представители постпредства РФ при ОЗХО и свидетели предполагаемой «химатаки» в сирийском городе Дума.

«Они подробно рассказали, как «Белые каски» снимали этот ролик. У всех присутствующих не осталось сомнения в том, что это была грубая инсценировка. Собранные доказательства не входят в планы Запада», — подчеркнула дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства призвала организацию завершить в сжатые сроки данное расследование.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники обвинили сирийское правительство в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Провокацию, по оценкам экспертов, они использовали в качестве предлога для нанесения 14 апреля ракетного удара по Сирии. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет, 71 ракету перехватила сирийская ПВО.

Автор: Герман Парло
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