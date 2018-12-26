Лавров обсудит с главой МИД Иордании урегулирование в Сирии

Москва, 26 декабря. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади 28 декабря прибудет с официальным визитом в Россию, чтобы обсудить урегулирование в Сирии. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, по словам Захаровой, ас-Сафади и министр иностранных дел России Сергей Лавров также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

«Главы внешнеполитических ведомств наших стран проведут обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки с упором, конечно, на сирийское урегулирование», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что стороны обсудят решение острых гуманитарных вопросов в САР, в том числе возвращение к местам постоянного проживания сирийских беженцев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с отдельными группами боевиков. Основная часть террористов ИГ1 (запрещенная в РФ организация) была разбита при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования в САР и возвращения беженцев в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.