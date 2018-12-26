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Сирия: Захарова назвала катастрофической ситуацию в оккупируемом США лагере «Рукбан»

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Сирия: Захарова назвала катастрофической ситуацию в оккупируемом США лагере «Рукбан»

Москва, 26 декабря. В лагере внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) «Рукбан» в Сирии, расположенном в оккупируемой американскими военными зоне Ат-Танфа на стыке сирийской, иракской и иорданской границ, сохраняется катастрофическая ситуация. Об этом заявила в среду на традиционном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский дипломат подчеркнула, что ситуация в сирийском лагере беженцев «Рукбан» катастрофическая.

Российская сторона понимает позицию Дамаска, который выступает против того, чтобы международное сообщество в лице ООН поддерживало боевиков и де-факто узаконивало оккупацию со стороны Вашингтона, подчеркнула Захарова.

Автор: Герман Парло
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