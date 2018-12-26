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Сирия: власти восстанавливают хозяйство на освобожденных от ИГ территориях

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Сирия: власти восстанавливают хозяйство на освобожденных от ИГ территориях

Москва, 26 декабря. Правительство Сирии ведет работы по восстановлению хозяйства на территориях, которые были освобождены от боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России), передает корреспондент Федерального агентства новостей слова официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

По словам дипломата, продвигается выполнение сентябрьского российско-турецкого меморандума, нацеленного на окончательную ликвидацию террористического присутствия в зоне деэскалации Идлиб.

«Продолжается репатриация беженцев. Вернулось уже более 79 тысяч человек», — сказала Захарова.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Герман Парло
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