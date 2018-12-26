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Патриарх Кирилл назвал закон о переименовании УПЦ «совершенно безумным»

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Патриарх Кирилл назвал закон о переименовании УПЦ «совершенно безумным»

Москва, 26 декабря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал принятый на Украине закон о переименовании Украинской православной церкви «совершенно безумным». Об этом он рассказал на заседании Высшего церковного совета.

По его словам, этот документ имеет цель дискриминировать и разрушить каноническую Церковь на Украине. Ранее украинский парламент принял закон, который может лишь каноническую Украинскую православную церковь ее названия​​​.

Глава государства Петр Порошенко подписал документ в субботу. Согласно нормам, УПЦ дается четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести его в устав.

По словам патриарха Кирилла, закон «совершенно безумный» с юридической точки зрения, а также касательно принципов отношения государства с религиозными организациями. Он назвал действия Киева незаконными и направленными на дискриминацию канонической церкви в стране.

Патриарх Кирилл назвал закон о переименовании УПЦ «совершенно безумным»

Автор: Алия Садыкова
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