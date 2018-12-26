Бакланы, мост Бетанкура, дольщики: главные промахи Албина-Слюняева на посту вице-губернатора Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Игоря Албина. Об этом сообщается на сайте Смольного.

В городском правительстве Албин, чья настоящая фамилия — Слюняев, работал с 2014 года и был назначен предшественником Беглова Георгием Полтавченко. Надо отметить, что Албин сперва с треском провалился на посту губернатора Костромской области, после чего был перемещен в Кабмин, чтобы руководить министерством регионального развития РФ, но и тут ничего не вышло.

В петербургском правительстве новичок стал сразу же отвечать за наиболее проблемные отрасли: капитальное строительство, реконструкцию объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, энергетики и транспорта.

Албин также контролировал работу нескольких городских комитетов: по градостроительству и архитектуре (КГА), государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), строительству, а также ряд других.

По всем указанным направлениям к Албину накопилось немало претензий: проблемы с затянувшимися объектами-«долгостроями», слабое развитие петербургского метрополитена, почти нулевая реализация инвестиционных проектов, а также загадочные бакланы, «которые исклевали крышу стадиона на Крестовском», поэтому она якобы и протекала. Все это погубило политическую карьеру вице-губернатора Петербурга.

Последний крупный скандал, связанный с вице-губернатором, произошел во время пресс-конференции Владимира Путина, когда петербургская активистка Алла Андреева, защищающая права обманутых дольщиков, попросила главу государства обратить внимание на проблемы со строительством жилья в Петербурге.

Политолог Александр Конфисахор в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул: именно из-за обилия контролируемых ведомств и сфер вице-губернатор не справился с управлением.

«Он отвечал за слишком много направлений, и если бы ему удалось завершить все, то наш город просто бы остановился и дальше не развивался. Это и сыграло с Албиным злую шутку, потому что любой прокол в тех областях, за который он несет ответственность, понятное дело, направлен против ответственного вице-губернатора. Я думаю, последней каплей стало обращение к президенту обманутой дольщицы. Когда глава государства поручает врио губернатора разобраться с вице-губернатором, это, естественно, становится «точкой», — объяснил эксперт.

Политолог Юрий Светов согласен со своим коллегой в том, что «хозяйство, которое [у Албина] было, весьма сложное, и много чего было запущено». Собеседник ФАН перечислил основные проекты.

«Можем вспомнить такие крупные проекты, как стадион на Крестовском острове («Газпром-арена»), завершение строительства ЗСД, мост Бетанкура. Возможно, именно из-за того, что главный спрос был на эти объекты, подготовку к ЧМ-2018, и Албин им отдавал все свое внимание, у него не получалось, не доходили руки до повседневных [вопросов]. У нас все-таки проблема развития дорожной сети, не парадной стороны, а обычной, уплотнительная застройка, проблемы со скверами, вопрос дольщиков — и все эти проблемы как-то накапливались. Видимо, председатели подведомственных ему комитетов не справлялись с теми задачами, которые были, и все это фокусировалось на вице-губернаторе», — отметил он.

По словам политолога, ситуация с отставкой Албина должна продемонстрировать, какие уроки необходимо извлечь градоначальникам.

«Если говорить о том, какие нужно извлечь уроки из этой ситуации, то мне кажется ошибочным назначать на руководство комитетами по строительству не петербуржцев. Строительство — это становой хребет городской экономики, и для того, чтобы заниматься этим, город нужно знать досконально. Я полагаю, что за четыре года Албин половину времени потратил только на то, чтобы понять, что такое строительная отрасль Петербурга, как она функционирует. В каждом городе своя специфика. А у нас получалось, что и вице-губернатор, приехавший из другого региона, и председатели комитета по строительству, которые часто менялись, тоже, в основном, из Москвы», — резюмировал он.

Эксперты сходятся во мнении, что новый глава города, Александр Беглов устроит «перезагрузку» Петербурга, обновит аппарат, чтобы город смог развиваться программно и поступательно в соответствии с майскими указами президента.