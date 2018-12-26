Захарова указала на отсутствие четких заявлений США о планах в Сирии

Москва, 26 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала вывод американских войск из Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что в Москве внимательно следят за объявленным США выводом американских войск из Сирии.

«Мы безусловно понимаем важность этих решений, мы не раз подчеркивали, что фактическая оккупация сирийских территорий препятствует мирному урегулированию. Однако нет ясности относительно мотивов этого [вывода войск США] и сроков. Ориентируемся на СМИ, что в течение двух – трех месяцев», — рассказала она.

Захарова также обратила внимание, что США дают понять, что действия международной коалиции в Сирии на этом не прекратятся.

«Четких заявлений нет, — указала дипломат. — Удивительно, что речь идет о государстве, которое поставило во главу угла свободу слова. Не видим четких заявлений [США] о планах в Сирии».

Она отметила, что у России возникает принципиальный вопрос, кому будет передаваться контроль над территориями, где находились американские войска.