Первый клонированный котенок появится в Китае в 2019 году

Москва, 26 декабря. Первый в мире клонированный котенок в 2019 году появится в Китае. Воспроизвести его планирует к марту следующего года китайская компания Sinogene, передает Global Times.

Китайские специалисты рассчитывают наладить массовое воспроизводство кошек в искусственных условиях. При этом ученые собираются использовать те же технологии, что и при клонировании овечки Долли.

«Этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане, но мы видим в нем огромный потенциал для рынка клонирования КНР», — пояснили в Sinogene.

Внешне клонированные животные будут полностью повторять оригинал, однако у них не будет той же памяти и привычек. Кроме того, клонирование позволяет корректировать врожденные дефекты с помощью редактирования генов.

В настоящее время компания Sinogene с помощью клонирования уже воспроизводит щенков. На создание одного животного у специалистов уходит от шести до десяти месяцев.