Девушкам до 16 лет предложат придумать наряды для Ольги Бузовой и Полины Гагариной

Любая девушка в возрасте до 16 лет может стать дизайнером одежды для модного показа с участием звезд на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, об этом журналистам сообщила режиссер и продюсер Лина Арифулина. Директор первых пяти сезонов «Фабрики звезд» приняла участие в пресс-конференции, посвященной и итогам деятельности движения «Молодежка ОНФ», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Эта идея родилась на форуме «Рубеж-2018, там была невероятная атмосфера. Это такие «государственные дела с человеческим лицом», когда к каждому ребенку относятся как к отдельному большому миру. И там мы решили дать девушкам возможность показать себя во всей красе и принять участие создании одежды для модного показа с участием наших номинанток премии «Дай пять» Елены Темниковой, Ольги Бузовой, Полины Гагариной и других», — рассказала Лина Арифулина.

Продюсер объявила старт подачи заявок прямо на пресс-конференции. Модный показ с участием молодых россиянок в качестве дизайнеров, по словам Лины Арифулиной, состоится 31 марта 2019 года.

Вместе с продюсером в пресс-конференции приняли участие уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, руководитель молодежных проектов ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич, координатор экологической площадки «Молодежки ОНФ», журналист и телеведущий Тимофей Баженов и участники команд «Молодежки ОНФ» из регионов России.

«Мы часто говорим, что наша молодежь — это будущие родители, они нам чего-то должны, мы им чего-то должны, и кто-то все время кому-то должен, можно долго ждать каких-то инициатив, федеральных законов, — но пока ты сам не засучишь рукава и не начнешь делать, ничего не изменится. Ребята из «Молодежки» идут и делают», — объявила Анна Кузнецова.

В качестве примера детский омбудсмен привела начатые в этом году совместные проекты «Безопасность детства» по проверке детских площадок, а также «Классы доброты», когда для учеников школ организуются площадки для совершения добрых дел.

Активисты Общероссийского народного фронта также отметили, что в будущем будут продолжены уже действующие проекты движения, в том числе акция «Случайный вальс», когда молодые люди приглашали на танец прохожих на улицах, и проект по организации футбольных турниров на дворовых площадках «Уличный красава».