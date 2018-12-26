ГИБДД настаивает на увеличении штрафа за повторное вождение без прав

Москва, 26 декабря. ГИБДД предлагает увеличить штраф за повторное вождение без водительского удостоверения до 30 тысяч рублей, сообщил начальник ведомства Михаил Черников.

На пресс-конференции он напомнил о том, что в настоящее время размер штрафа за соответствующее правонарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

«Мы настаиваем, чтобы он составил от 20 до 30 тысяч рублей», — сказал Черников.

При этом глава ведомства указал, что сотрудники ГИБДД на регулярной основе фиксируют случаи, когда автовладельцы садятся за руль без прав, в том числе по медицинским показателям. По мнению Черникова, необходимо предпринять меры для решения данной проблемы.

При этом Черников уверен, что введение электронных водительских удостоверений способно значительно облегчить эту работу.

Напомним, ранее главный госавтоинспектор России предложил увеличить штраф за превышение скорости. Он подчеркнул, что это одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения, а вот наказание за него, по его мнению, слишком низкое. В настоящее время за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрен минимальный штраф в размере 500 рублей.

До 1 марта, как уточняет «Царьград», ГИБДД собирается сначала провести опрос среди населения на этот счет, а после сформулировать предложения о величине штрафов.