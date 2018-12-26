Германия выступила против размещения в Европе ядерных ракет средней дальности

Берлин, 26 декабря. Власти Германии заявили, что Берлин выступает против размещения в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками. Об этом в среду заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

По его словам, наращивание ядерного потенциала в Европе будет большой ошибкой.

«Европа не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений. Размещение ракет средней дальности вызовет в Германии большое недовольство», — сообщает RT со ссылкой на немецкие СМИ.

Примечательно, что Германия была одной из стран, которые проголосовали против российской резолюции в поддержку Договора о запрете ракет средней и малой дальности во время заседания Генассамблеи ООН. Вопрос поддержки ДРСМД был поднят после того, как власти США заявили о намерении выйти из договора. Россия обратила внимание на то, что решение Вашингтона ставит под угрозу всю систему глобальной безопасности.