В СФ отреагировали на заявление Луценко о «третьей волне оккупации» со стороны России

Москва, 26 декабря. Член Совета Федерации Игорь Морозов отреагировал на заявление главы ГПУ Юрия Луценко, по словам которого, инцидент в Азове якобы является «третьей волной оккупации» Украины.

Как отметил сенатор, Луценко говорит о «позиции военной группировки для европейского потребителя».

При этом Морозов обратил внимание на то, что в Керченском проливе была «явная провокация», направленная на обострение российско-украинских отношений.

Парламентарий, комментируя «оккупацию Крыма», напомнил, что «невозможно оккупировать собственную территорию», передает RT.

Морозов также напомнил, что четыре года назад на российском полуострове проводился референдум в соответствии с мировым правом, в результате которого крымские избиратели и жители Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Поэтому, продолжил сенатор, такие заявления «беспочвенны с юридической точки зрения».

Вместе с тем Морозов уверен, что «Европа уже устала от Украины», поскольку в свое время она поддержала киевский режим.

«Лидеры европейских государств понимают, что совершена ошибка в 2014 году… До этого момента не создан антикоррупционный суд, не выполнены резолюции и рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы», — указал парламентарий.

Напомним, ранее в интервью немецкому таблоиду Bild Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны Российской Федерации, которой, по его мнению, является инцидент в Керченском проливе. Среди первых двух — вхождение Крыма в состав России и война в Донбассе.

Как сообщала «Газета.Ru», 25 ноября три военных украинских корабля нарушили государственную границу РФ, вторглись в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. В результате корабли были задержаны. Киев назвал «агрессией» законные действия РФ.