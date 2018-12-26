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Протесты в Тунисе: полиция применила слезоточивый газ, несколько человек задержаны

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Протесты в Тунисе: полиция применила слезоточивый газ, несколько человек задержаны

Тунис, 26 декабря. Сотрудники полиции Туниса применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в минувший вторник после того, как журналист устроил акцию в знак протеста против обострения экономического кризиса в стране. Перфоманс журналиста закончился его гибелью.

В центре тунисского города Кассерин горожане вышли на улицы, жгли резиновые шины, перекрыли дороги в Аль-Нур и Хабиб Бургиба. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ против демонстрантов, чтобы разогнать их.

Представитель МВД Суфиан Заг сообщил, что несколько человек получили ранения. Кроме того, полицейские арестовали несколько протестующих.

Автор: Данила Копп
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