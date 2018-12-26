Доллар и евро выросли на открытии биржи по отношению к рублю

Москва, 26 декабря. Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи в среду. По состоянию на 10.00 доллар стоил 68,8 рубля, что на 13 копеек выше уровня на закрытии биржи во вторник.

В течение часа американская валюта выросла до 68,82 рубля. Как пишет «Свободная пресса», курс евро на открытии вырос на 20 копеек по сравнению с закрытием и составлял 78,46 рубля. Далее евро вырос еще на копейку и достиг 78,47 рубля.

Ранее стало известно, сколько будут стоить доллар и евро в 2019 году. Аналитики отмечают: ключевые факторы, влияющие на ситуацию на валютном рынке, существенно поменялись за последние несколько лет. Ушли в сторону цены на нефть и налоговый период, уступив место международным санкциям и слухам о них.

В случае, если ограничения вступят в силу, аналитики называют комфортным диапазон в 70,5–72,5 рубля за доллар и 82–84,5 за европейскую валюту к началу 2019 года.

Если же санкции не будут жесткими, курсы валют ограничатся ростом в 2–3 рубля к сегодняшним показателям.