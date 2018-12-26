Александр Беглов наградил лучших журналистов в Петербурге. ФАН-ТВ

В Петербурге состоялась торжественная церемония награждения Премии правительства Санкт-Петербурга в области журналистики — 2018. 40 редакций Петербурга представили свои работы, основной темой стало 315-летие Петербурга. Поздравить мастеров пера приехал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он признался, что многие репортажи журналистов заставляют меняться людей изнутри.

«Журналистика — это очень важная профессия, я бы даже сказал — важное служение. Я уверен, что каждому руководителю — не важно: исполнительной, законодательной или муниципальной власти — полезно смотреть в это зеркало, потому что, смотря в это зеркало, ты можешь увидеть очень много интересного. Главное, чтобы это зеркало не было кривым», — подчеркнул Александр Беглов.

В номинации «Лучшие публикации в городских печатных СМИ» наградили издание «Адреса Петербурга», «Лучшим медийным проектом, реализованным информационным агентством» стал «Интерфакс Северо-Запад» за проект о Петербурге. «Лучшим медийным проектом года, реализованным в сетевом пространстве» стал проект «Победить рак» от «Фонтанки.ру». В номинации «Лучшие радиопередачи» отметили «Радио России — Санкт-Петербург» с программой «Детский остров» о буллинге несовершеннолетних. Конвенцию о правах ребенка ребята постигали на примере сказок. Как отметила редактор радиоканала Марианна Никольская, главной целью было показать детям, что выход есть всегда и важно бороться за свои права.

«Конечно, мы делаем это не ради награды — никогда никакой журналист не делает свой материал ради награды, а просто пытается максимально интересно, добросовестно сделать журналистский материал. Мы сделали это потому, что наши дети очень часто не знают своих прав и, когда их обижают, они не видят выхода из сложившихся ситуаций», — пояснила редактор радиоканала «Детский остров» на «Радио России» Марианна Никольская.

Специальный гость церемонии — телеведущая Ника Стрижак — отметила, что нелегкий труд журналиста достоин наград.

«Творческих людей надо поощрять, я знаю очень многих, кто сегодня вышел на сцену. Это бывает довольно сложная работа. Иногда люди имеют дело с городскими социальными проблемами: то дворы, то улицы, то больницы, то разводят мошенники — этим надо заниматься. Сегодня пошла такая практика — говорят: «Журналистика умерла». Познер с Дудем сидят. Хочется спросить: а ты-то, парень, кто, чтобы ты судил здесь журналистику? Посмотрите на этих людей, которые не ради наград работают по всей стране и решают проблемы людей. Поэтому я считаю, что журналистика жива, и мы лишний раз получили тому доказательство», — настаивает телеведущая.

На участие в конкурсе было подано около 80 журналистских работ. Призовой фонд в этом году составил 200 тысяч рублей.