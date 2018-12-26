Песков рассказал о позиции Путина по поводу изменения Конституции

Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление главы государства об изменении Конституции страны.

Во время большой пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что Конституция — это живой, развивающийся организм. По словам Пескова, российский лидер просто обозначил свою позицию по данному вопросу. Он не имел в виду внесение каких-то конкретных изменений.