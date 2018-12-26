Москва, 26 декабря. России и Белоруссии пока не удалось достичь понимания в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока не удалось этого сделать», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Представитель Кремля, комментируя итоги переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил, что Минск считает, что ему необходима компенсация в связи с налогами, Москва не во всем согласна в этом вопросе.

По словам политика, в ходе переговоров стороны договорились создать рабочую группу для поиска решений спорных вопросов. Возглавлять ее с российской стороны будет министр экономического развития Максим Орешкин.

«Честные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов, и неизбежно возникают проблемные ситуации», — отметил Песков.

В связи с этим стороны договорились провести еще одну встречу, добавил политик. По его словам, никакие сроки новых переговоров Путина и Лукашенко не установлены.