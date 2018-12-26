Порошенко не успокоится: экс-депутат Рады предсказал новые провокации Киева в Донбассе и на границе РФ

На Украине истекает срок действия режима военного положения, которое было введено 26 ноября президентом Петром Порошенко после провокации ВМСУ в Керченском проливе. Режим военного положения действует в 10 регионах Украины. Изначально киевские власти намеревались ввести его по всей стране, но парламент не поддержал такое предложение.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей спрогнозировал новые провокации Киева в Донбассе и на границе с РФ. По его словам, действующая украинская власть заинтересована в том, чтобы ситуация и дальше оставалась максимально нестабильной.

«Что касается различного рода провокаций — от действующей украинской власти можно ожидать чего угодно, в том числе провокаций на границе с Крымом или в Донбассе, от химических диверсий до провокаций с применением взрывчатых веществ и так далее. Порошенко не успокоится. О том, что он может продлить военное положение или ввести новое, говорит обращение депутата Верховной рады [Виталия Куприя], в котором он просил объявить войну Российской Федерации, расторгнуть все договоры и прекратить дипломатические отношения с Россией», — рассказал бывший депутат Рады.

Собеседник ФАН подчеркнул, что депутаты Рады в настоящий момент могут и не поддержать продление военного положения, однако это не значит, что Порошенко не удастся достичь этого в ближайшем будущем. США и их сателлиты заинтересованы в том, чтобы с помощью Украины и дальше сдерживать Россию.

«Как бывший парламентарий, я могу сказать, что власть сможет найти необходимое количество голосов для того, чтобы проголосовать за это решение. Поэтому я бы не стал привязываться к тому, что Киев продлит военное положение. Власти могут этого не делать прямо сейчас, подождать неделю-две, а затем срочно собрать парламент и проголосовать за введение очередного военного положения, либо за тот документ [предложенный Куприем]. По риторике видно, что ни Порошенко, ни так называемые «партнеры», заокеанские «ястребы», эту затею не оставят. И на лучшее надеяться не стоит», — резюмировал Алексей Журавко.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. Моряки игнорировали требования пограничников и выполняли в Керченском проливе. Силам ФСБ пришлось задержать суда ВМСУ, в настоящий момент их экипажи находятся в СИЗО. Возбуждены уголовные дела, судьбу подозреваемых решит российский суд. Добавим, они находятся в комфортных условиях, им оказывается вся необходимая помощь.