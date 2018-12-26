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Снегопад парализовал движение в центре Энгельса: опубликовано видео

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Снегопад парализовал движение в центре Энгельса: опубликовано видео

Энгельс, 26 декабря. В городе Энгельс Саратовской области снегопад парализовал движение на центральных дорогах. Видео с улицы Тельмана появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Сильный снегопад начался с вечера 25 декабря, в городе не хватает снегоуборчной техники. На дорогах образовались снежные заносы, транспорт движется с минимальной скоростью.

Автомобили включили противотуманные огни из-за ограниченной видимости. Температура воздуха в Энгельсе составляет 3 градуса мороза, ожидается небольшое похолодание в ближайшие дни.

Автор: Ирина Селезнева
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