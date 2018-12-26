Путин поздравит правительство РФ с Новым годом

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин в среду проведет традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом министров и поздравит членов российского правительства с Новым годом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, также в рамках встречи с членами правительства будут подведены итоги работы кабмина за год.

«Традиционная предновогодняя встреча с кабинетом министров, которая не ограничивается только поздравлениями. Как правило, дается и оценка работы правительства, рисуются линии работы на предстоящий год. Расставляются необходимые акценты», — уточнил Песков.

Он добавил, что в остальное время в среду глава государства будет работать в Кремле. После встречи с правительством РФ Путин переговорит с представителями российских деловых кругов и объединений. Также пройдет ряд закрытых встреч.