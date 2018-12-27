Дамаск, 27 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих террористическим группировкам на линии прекращения огня с оккупированными Голанскими высотами в районе провинции Дамаск. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, среди изъятого сирийскими военными оружия были противотанковые ракеты, различные виды минометов, пулеметы, большое число защитных масок. Часть оружия была спрятана в подземных переходах, среди него были боеприпасы западного производства.

«Благодаря помощи жителей западного пригорода Дамаска и пригорода Эль-Кунейтры мы нашли разное оружие и боеприпасы, которые были спрятаны в ямах недалеко от границы Сирии. Боеприпасы 14.4 мм и 12.7 мм, также были найдены средства химзащиты, которые боевики украли со складов САА», — заявил ФАН один из сирийских военных.

На кадрах можно заметить множество противогазов и фильтры к ним, части от ПТУР комплекса «Малютка-2», БРДМ-2 и множество БК.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда военнослужащие САА натыкаются на вооружение западного производства, которое было спрятано террористическими группировками перед уходом из провинции.

Так, в конце ноября САА нашла секретный склад с оружием боевиков в провинции Дамаск. Прочесывая местность в сотрудничестве с местными жителями сирийские военные наткнулись на склад с различными взрывчатыми материалами и поясами смертников. Кроме того, там было большое количество боеприпасов, в том числе различные снаряды, пусковые установки, минометы, ракеты, С-4.

Напомним, что весной текущего года сирийская правительственная армия впервые за всю историю военного конфликта в САР освободила южные пригорода провинции Дамаск от террористических группировок. Этого удалось достичь благодаря поддержке российских союзников. В итоге под контроль сирийских властей вернулись населенные пункты Хаджар Аль-Асвад, Ялда, Бейт-Сахм и другие.