Власти Крыма учредили медаль в честь пятилетия воссоединения с Россией

Симферополь, 26 декабря. Парламент Крыма учредил медаль в связи с пятилетием воссоединения полуострова с Россией в 2019 году.

В среду, 26 января, состоялась сессия крымского парламента. На ней был поднят вопрос об учреждении медали в связи с пятилетием проведения референдума и воссоединения региона с Россией.

«Учредить юбилейную медаль Республики Крым «В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014 — 2019», — говорится в тексте решения крымских парламентариев.

Отмечается, что этой медалью будут награждены как россияне, так и иностранцы. Награда будет вручена за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение Крыма с РФ, а также организацию референдума 2014 года.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать решение крымчан и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией». В Москве в свою очередь подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он является частью России.