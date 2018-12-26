Песков прокомментировал предложение Володина оценить актуальность Конституции

Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к предложению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина оценить актуальность и эффективность Конституции, сообщил корреспондент ФАН.

«Позиции нет, разные точки зрения. Какой-то позиции на этот счет не сформулировано. Никаких работ в этом контексте не производится», — подчеркнул пресс-секретарь.

По словам председателя российского парламента Вячеслава Володина, нужно найти формат с участием ученых в области конституционного права, а также судей Конституционного суда. Он предложил, «не замахиваясь на основополагающие положения», оценить, как нормы Конституции работают сегодня и соответствуют ли они тем положениям, которые были приняты.

Володин уточнил, что в обществе все чаще появляются вопросы о соответствии основного документа государства реалиям.