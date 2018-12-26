А Польша так немного захватывала эту Украину: Валенса рассказал, когда завершится конфликт с Киевом

Варшава, 26 декабря. Бывший глава Польши Лех Валенса назвал условие прекращения конфликта между Польшей и Украиной по причине культа лидера террористической Организации украинских националистов (запрещена в России) Степана Бандеры.

Он констатировал, что Бандера убивал польских граждан, поэтому «он является бандитом по отношению к полякам».

При этом Валенса напомнил, что преступные деяния Бандера совершал «для Украины, что говорит о том, что он шел в направлении независимой Украины», передает РИА Новости.

«А Польша так немного захватывала эту Украину», — отметил Валенса.

По его мнению, конфликт можно разрешить лишь после смены нескольких поколений. Валенса уверяет, что необходимо пережить, только спустя два-три поколения станет понятно, что «в отношении Польши Бандера поступал плохо, но для Украины — хорошо». Он считает, что «только время залечит раны».

В течение последних лет отношения Киева и Варшавы резко ухудшились на фоне дискуссий о событиях, которые относятся к вопросам исторической памяти. Польские власти осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА11 (запрещена в России), а также подвергают критике систематические акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине.

Самым трудным и сложным историческим вопросом между Польшей и Украиной является оценка событий 1943 года, которые называют Волынской резней. Научные специалисты из Польши расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по различным статистическим данным, от 100 тыс. до 130 тыс. человек.

Украинская Рада приняла заявление, осуждающее вердикт польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские парламентарии полагают, что это решение «поставило под угрозу политическое и дипломатическое сотрудничество двух государств».

1 Организация запрещена на территории РФ.