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Поклонская назвала выборы президента и рост влияния РФ в Сирии важнейшими событиями года

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Поклонская назвала выборы президента и рост влияния РФ в Сирии важнейшими событиями года

Москва, 26 декабря. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала главные события уходящего года. Самыми важными событиями она сочла выборы президента РФ и рост роли Москвы в урегулировании сирийского кризиса.

«Первое — это выборы президента РФ. Был определен путь, задан вектор развития страны на ближайшие шесть лет. Далее я бы отметила рост роли России в урегулировании ситуации в Сирии. Сегодня мы можем наблюдать постепенный поворот в мирное русло страны», — отметила она.

Среди других важных событий Поклонская также упомянула проведение чемпионата мира по футболу, активизацию сотрудничества с Китаем, странами БРИКС и ШОС, проведение учений «Восток-2018» и открытие Крымского моста, передает РИА Новости.

Автор: Антон Соколов
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