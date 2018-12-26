Поклонская назвала выборы президента и рост влияния РФ в Сирии важнейшими событиями года

Москва, 26 декабря. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала главные события уходящего года. Самыми важными событиями она сочла выборы президента РФ и рост роли Москвы в урегулировании сирийского кризиса.

«Первое — это выборы президента РФ. Был определен путь, задан вектор развития страны на ближайшие шесть лет. Далее я бы отметила рост роли России в урегулировании ситуации в Сирии. Сегодня мы можем наблюдать постепенный поворот в мирное русло страны», — отметила она.

Среди других важных событий Поклонская также упомянула проведение чемпионата мира по футболу, активизацию сотрудничества с Китаем, странами БРИКС и ШОС, проведение учений «Восток-2018» и открытие Крымского моста, передает РИА Новости.