Песков допустил визит Путина на форум в Давос с участием Трампа

Москва, 26 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил визит российского лидера Владимира Путина на форум в Давос, где будет глава США Дональд Трамп, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков подтвердил, что Путин получил приглашение на экономический форум в Давосе, где будет Трамп. Журналисты поинтересовались, посетит ли мероприятие российский президент.

«Мы ничего не исключаем, — констатировал представитель Кремля, — решение пока не принято».

Пресс-секретарь пояснил, что у главы государства плотный, насыщенный график. На данный момент вопрос его участия на форуме в Давосе рассматривается.

Песков при этом отметил, что Москва приветствует изменение политического климата в Давосе. Напомним, организаторы форума сняли запрет на участие для российских бизнесменов Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Андрея Костина.

Напомним, ранее Трамп в последний момент отменил переговоры с Путиным, которые были запланированы на полях саммита G20 в Аргентине. Американский лидер объяснил свое решение инцидентом в Керченском проливе.