Посол РФ назвал домыслами информацию о переговорах по военной базе в Венесуэле

Каракас, 26 декабря. Информация о якобы ведущихся переговорах по созданию российской военной базы на территории Венесуэлы является чистой воды домыслами, заявил посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский.

Латиноамериканские СМИ после перелета российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в иностранное государство распространили данные о якобы имеющихся планах по созданию военной базы РФ на острове Ла Орчила в Карибском море. Заемский подчеркнул, что соответствующая информация не является действительностью.

«Для понимания ситуации отмечу лишь, что запрет на какие-либо иностранные военные базы закреплен в действующей Конституции Венесуэлы», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, в Венесуэле российские самолеты провели тренировочные полеты над Карибским морем и отработали элементы совместно с самолетами ВВС иностранного государства. Ту-160 вернулись из Венесуэлы на аэродром базирования в середине декабря. Видео приземления стратегических бомбардировщиков было опубликовано в Сети.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя Федеральному агентству новостей прибытие бомбардировщиков домой, подчеркнул, что миссию Ту-160 можно рассматривать как демонстрацию министерством обороны РФ открытости к международному военному сотрудничеству.