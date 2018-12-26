Украина не смогла продать российское судно «Норд» с уценкой

Киев, 26 декабря. Украина снова не смогла продать российское рыболовецкое судно «Норд», несмотря на уценку в 10%. Об этом сообщает государственное предприятие «СЕТАМ», которое занимается реализацией объекта.

«Состояние аукциона: торги не состоялись», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на аукцион поступила одна заявка, однако потенциальный покупатель не уплатил гарантийный взнос, в связи с этим заявка была отклонена.

Ранее Национальное агентство Украины не смогло продать «Норд» с первой попытки. Первые торги не состоялись в связи с отсутствием допущенных участников. Всего было подано 12 заявок. Стартовая стоимость «Норда» на торгах составляла около 1,63 миллиона гривен (порядка 58 тысяч долларов). На повторных торгах приобрести «Норд» предлагали за 1,47 миллиона долларов (около 52,5 тысячи долларов).

Российское рыболовецкое судно «Норд» было незаконно захвачено украинскими пограничниками 25 марта. Экипаж корабля в течение нескольких дней удерживали на борту. Вернуться домой моряки смогли только в конце октября. Капитан судна Владимир Горбенко до сих пор удерживается на Украине. Его обвиняют в якобы имевшем место нарушении порядка въезда в Крым. Капитану «Норда» грозит до пяти лет лишения свободы.