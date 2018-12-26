«Переобулся и говорит за доллары»: эксперт напомнил, как генпрокурор Украины «мечтал об оккупации России»
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild назвал инцидент в Керченском проливе «третьей волной оккупации» Россией его страны. К первым двум он отнес воссоединение Крыма с РФ и события в Донбассе.
По словам главы украинской Генпрокуратуры, военное положение на Украине введено из-за «высокой концентрации российских войск» у границ Украины, а запрет въезда в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет Луценко объяснил тем, что они «финансово и политически поддерживают необъявленную войну против Украины».
«Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ», — заметил генпрокурор Украины.
По мнению публициста и аналитика Игоря Друзя, обращать внимание на эти слова генпрокурора Украины не стоит.
«Юрий Луценко — это сын первого секретаря Ровенского областного комитета КПСС. Он менял свои взгляды как перчатки. Долгое время после развала СССР он был антиглобалистом, являлся руководителем Социалистической партии Украины.
Кроме того, по воспоминаниям депутата Госдумы Константина Затулина, в конце 90-х годов Юрий Луценко ездил в Москву и просил денег на пророссийскую политическую деятельность. А теперь он «переобулся» и за доллары говорит о какой-то там «российской оккупации», в которой сам мечтал быть большую часть своей жизни. Поэтому слушать этого человека смешно», — сказал Игорь Друзь.
Так же смешно возлагать «коллективную ответственность» на всех мужчин России, считает собеседник ФАН, называющий себя политэмигрантом с Украины. По мнению Игоря Друзя, «можно уважать противника, который имеет твердую позицию, но Луценко таким оппонентом не является».
«Это морально разложившийся человек, готовый ради собственной выгоды предавать кого и что угодно. Впрочем, у власти на Украине сейчас все такие. А что касается инцидента в Керченском проливе, то общеизвестно, что украинские суда не предупредили российских пограничников о том, что собираются проходить через территориальные воды России.
Любое государство в подобных случаях предпринимает жесткие меры и задерживает нарушителей. США и Израиль в таких ситуациях могут и потопить корабли, пренебрегшие законом. А Россия поступила очень мягко — никого не уничтожила, а просто задержала и теперь судит», — добавил Игорь Друзь.