Сирия: в Совфеде заявили, что российские С-300 защищают САР от любых угроз

Москва, 26 декабря. Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 защищают Сирию от любых угроз, заявил член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Россия, поставляя Дамаску ракетные комплексы С-300, исходит из того, что Сирия имеет право на обеспечение безопасности своей территории.

«Поставляя ракетные комплексы С-300, мы исходили из того, что Сирия имеет право на достойную безопасность независимо от того, с чьей стороны атакуют ее территорию», — приводит РИА Новости слова Морозова.

Сенатор подчеркнул, что у Дамаска должна быть эффективная система ПВО.

Ранее сообщилось, что израильские самолеты наносили удары на западных окраинах Дамаска. ПВО Сирии отразила атаку ракет. При атаке пострадали трое сирийских военных, был поврежден склад боеприпасов.

В октябре этого года глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва поставила в Сирию четыре комплекса С-300 и сирийских военных научат управлять ими за три месяца.