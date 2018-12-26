Сирия новости 26 декабря 12.30: «Тахрир аш-Шам» арестовала боевика «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Идлибе, в Алеппо продолжаются бои между ССА и курдами

Сирия, 26 декабря. «Тахрир аш-Шам» арестовала боевика «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и курдами, столкновения между САА и радикальными исламистами в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций джихадистов в Хаме.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала боевика «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет обстрел позиций YPG в Алеппо.

Курды: противостоят ССА в Алеппо, ведут бои с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Протурецкая «Сирийская свободная армия» (ССА) продолжает вести обстрел позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на территории города Манбидж, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@freehrakgroup).

Также перестрелки между подконтрольной Анкаре вооруженной группировкой и курдами отмечаются недалеко от поселения Азаз на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает местный Twitter-канал (@MarianoGiustino).

Провинция Дейр-эз-Зор

В окрестностях города Хаджин на востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжается противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и бандами «Исламского государства», передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@islamicworldupd).

Другой Twitter-канал (@EuphratesPost) пишет, что ВВС международной коалиции снова наносят удары по поселениям данной части региона. Ранее в результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса был разрушен мост через Евфрат.

Провинция Идлиб

К югу от административного центра провинции Идлиб радикальные исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам» арестовали члена вооруженного формирования «Нур ад-Дин аз-Зенки», передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency). По сведениям автора публикации, захваченный боевик вступил в спор с одним из командиров подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции, что стало причиной задержания.

Ранее сообщалось, что неизвестные ликвидировали члена «Тахрир аш-Шам» в его доме в Аль-Фуа. Кроме того, в районе Сармады были нейтрализованы два боевика группировки «Лива аль-Гураба».

Провинция Хама

Радикальные исламисты продолжают дестабилизировать ситуацию на севере провинции Хама. В информационном бюллетене Минобороны РФ сообщается, что за прошедшие сутки боевики семь раз нарушили установленный в регионе режим прекращения огня.

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@NorsForStudies), что в ответ на провокации джихадистов Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по позициям незаконных вооруженных формирований в окрестностях Аль-Латамины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)